Ucraina: potente tornado colpisce Velikaya, centinaia di case danneggiate

Un potente tornado ha colpito l'Ucraina meridionale e precisamente l'Oblast di Kherson. Il vortice si è abbattuto con violenza sulla cittadina di Velikaya Aleksandrovka, dove ha causato danni molto importanti su svariati quartieri.

Almeno 300 edifici sono stati danneggiati dal tornado, alcuni in maniera molto grave. Danneggiata anche la scuola. Segnalate interruzioni della fornitura del gas in almeno 1000 abitazioni, mentre oltre 40 case sono rimaste senza elettricità a causa dei pali abbattuti dal vento impetuoso.



Secondo le stime dei centri meteo regionali è probabile che il tornado abbia raggiunto la categoria EF3 sulla scala Fujita, riuscendo a sviluppare venti compresi tra i 200 e i 260 km/h. Tutto ciò che si trovava lungo il ristretto cammino del tornado, tra la cittadina di Velikaya e una foresta, è stato spazzato via. Sono almeno 150 gli ettari di foresta rasi al suolo, con interi alberi totalmente sventrati e spezzati come fiammiferi.