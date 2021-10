TORNADO tra veneziano e rodigino, le immagini

Come anticipato in altri articoli, la pianura Padana orientale sta facendo in conti con una serie di tornado di varie dimensioni, tutti scatenati dall'arrivo di una massa d'aria più fredda dal centro Europa. L'ingresso dell'aria fredda ha permesso la formazione di temporali intensi e nubifragi e, localmente, anche di trombe d'aria.



Un tornado relativamente intenso e piuttosto appariscente, visibile anche da chilometri di distanza, ha colpito attorno alle 17.15 l'area tra veneziano e rodigino, precisamente tra Loreo e Cavanella D'Adige. Le immagini impressionanti mostrano il tornado scorrazzare nella periferia di Cavanella, fortunatamente in area rurale. Al momento non risultano danni a cose o persone.