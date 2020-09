Tornado sulla costa livornese, danni e 8 feriti a Rosignano

Nella tarda serata di ieri un forte temporale ha colpito la costa livornese e una tromba d'aria, originata da un vortice formatosi in mare, ha colpito violentemente la zona di Rosignano, causando danni e feriti.

La tromba d'aria (o tornado), immortalata anche da diversi filmati amatoriali (video a fine articolo), ha colpito in particolar modo la frazione di Rosignano Solvay, provocando seri danni al circolo canottieri di Lillatro e interessando il ristorante dove vi erano diverse persone a cena.

Alcune abitazioni sono state danneggiate, diversi alberi anche grossi sono stati divelti. Danneggiate anche alcune automobili.

Il bilancio, comunicato dal sindaco di Rosignano Marittimo, è di 8 persone ferite: due si trovano all'ospedale di Livorno, quattro all'ospedale di Cecina e due, in stato di choc, sono state trattate sul luogo dell'incidente dai sanitari del 118.

«Attualmente, la situazione è stabile e sotto controllo, le persone sono state messe in sicurezza e le strade sono state liberate», ha detto il sindaco. In seguito al censimento dei danni, stamani saranno effettuate la messa in sicurezza e le coperture provvisorie sugli edifici, da parte dei vigili del fuoco.