Texas, grandinata senza precedenti su Hondo, perforate anche le case

Una grandinata di eccezionale entità si è abbattuta poche ore fa sulla località di Hondo, in Texas. Nella patria dei temporali estremi (così come tutta la fascia centrale degli Stati Uniti) questa volta potremmo trovarci davanti ad una delle più forti grandinate della storia.

Hondo, poco lontano dalla città di San Antonio, è stata teatro di un vero e proprio bombardamento di grandine. I chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, addirittura superando i 10 cm di diametro. Praticamente parliamo di pezzi di ghiaccio più grandi di un arancia. È stato raccolto un chicco di grandine dal diametro clamoroso di 15 cm (6 pollici), il quale potrebbe diventare il chicco di grandine più grande mai caduto sulla Terra.

Le conseguenze di questa drammatica grandinata sono tangibili nella città texana: le auto sono state devastante, così come tantissime finestre. Addirittura in alcuni casi i chicchi di grandine hanno perforato le pareti più deboli delle case.