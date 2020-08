Temporali sulle Alpi: fiumi di grandine a Merano

I primi segni del peggioramento del tempo, che si concretizzerà tra domani e lunedì, si stanno manifestando sull'arco alpino ed in particolare tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Nel corso del pomeriggio si è sviluppato un forte temporale auto-rigenerante che ha attraversato buona parte dei rilievi del nord, dispensando forti piogge e grandinate.

Attorno alle 17.00 una forte grandinata, legata al temporale in questione, si è abbattuta su Merano, località dell'Alto Adige. La grandinata è stata molto intensa, tanto da imbiancare strade e prati e causare anche disagi alla circolazione. Veri e propri fiumi di ghiaccio hanno attraversato le vie del centro abitato. Fortunatamente i chicchi di grandine non sono stati di grandi dimensioni, per cui i danni sono stati più contenuti.