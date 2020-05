Temporali al centro-nord: grandine anche grossa tra Umbria, Abruzzo e Marche

Come ampiamente previsto il tempo è rapidamente peggiorato su tante zone del centro-nord nelle ultime ore, per effetto di una perturbazione proveniente da ovest carica di instabilità e aria più fresca.

Il contrasto con la calura presente nei bassi strati, dopo la visita dell'anticiclone africano negli ultimi giorni, ha innescato rovesci e temporali piuttosto intensi soprattutto sulle aree interne e collinari.

Nel corso del pomeriggio forti temporali si sono sviluppati sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana e anche in pianura Padana. Come spesso avviene durante i temporali, oltre alla pioggia è caduta anche molta grandine.

In particolare segnaliamo grandinate importanti nell'aquilano, nelle Marche (nella zona di Montefeltro) e in Umbria nella zona di Corciano (perugino, nella foto).



I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli nelle Marche, a tratti anche grossi come albicocche. Ci sono danni nelle campagne.