Temporale infernale si abbatte fra Verona e Vicenza: pesanti grandinate

Il Nord è alle prese con una severa ondata di maltempo che sta portando temporali diffusi e in molti casi violenti. Dopo Piemonte e Lombardia, nelle ultime ore i fenomeni si sono estesi anche al nord-est.

Temporali a carattere di supercella hanno investito in particolare l'area fra Verona e Vicenza. Devastanti grandinate si sono verificate soprattutto nella zona a nord-est di Verona e nel vicentino occidentale. I chicchi di ghiaccio più grossi hanno colpito in genere le zone alpine e pedemontane.

Forte pioggia, raffiche di vento e grandine (per fortuna meno grossa) hanno interessato anche Verona città.

E' ancora presto per la conta dei danni, ma sicuramente saranno ingenti a giudicare dalle immagini che arrivano da molte località delle due province venete.]