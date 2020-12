Temporale e tromba d'aria su Cerveteri (Roma), danni e auto ribaltate

Il maltempo sta sferzando il centro Italia nelle ultime ore, a causa del passaggio del "fronte freddo" del vastissimo ciclone polare che sta avvolgendo mezza Europa. Questo fronte freddo aveva portato nevicate fino in pianura stamattina al nord, mentre al centro Italia sta causando piogge e temporali anche forti.

Uno di questi temporali ha colpito attorno alle 15.30 l'area ad ovest di Roma, in particolare Cerveteri: qui si è scatenata una vera e propria tromba d'aria con venti furiosi che hanno causato diversi danni. Il fenomeno in questione è strettamente legato al temporale e non va confuso con la forte libecciata che sta sferzando tutto il centro-sud da questa mattina (con danni anche a Roma).



Non ci sono al momento immagini nitide del presunto tornado, ma dai danni causati sembra essersi trattato di un tornado F1. Danni, alberi spezzati e auto ribaltate nella zona di largo Almunecar. Al momento non dovrebbero esserci feriti.