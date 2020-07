Temporale e bufera di vento su Taranto: grosse nubi di polvere dalla zona dell'Ilva arrivano sulla città

La perturbazione in atto al Sud Italia sta portando forte maltempo in Puglia. Nelle ultime ore un intenso temporale ha colpito l'area ionica e la città di Taranto, provocando dei disagi soprattutto alla viabilità.

Effetto collaterale del maltempo e del vento forte (raffiche causate dal tempo) anche una densa nube di polvere che si è alzata dall'area industriale e dall'Ilva portandosi sul quartiere Tamburi, come testimoniano diversi filmati girati sul posto.

"Ecco a voi il più bell'impianto d'Europa". Questo il commento al video pubblicato sulla pagina facebook del movimento Giustizia per Taranto, in cui si vede appunto lo sversamento di polveri sul quartiere Tamburi di Taranto, proveniente dallo stabilimento dell'ex Ilva. Il quartiere è il più vicino all'impianto siderurgico.