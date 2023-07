Temporale devastante in Romagna: vento oltre i 100 km/h ad Alfonsine (RA) con auto scaraventate via [FOTO]

Il vasto temporale a carattere di supercella formatosi nell'area sud-orientale della Lombardia e responsabile di violente grandinate prima nel modenese poi nel ferrarese (come abbiamo visto qui), ha continuato la sua corsa nel primo pomeriggio verso la Romagna, colpendo pesantemente anche la provincia di Ravenna fin sulla fascia costiera.

Qui si sono registrate ennesime grandinate di medie-grosse dimensioni e soprattutto raffiche di vento superiori ai 100 km/h, che hanno procurato ingenti danni in particolar modo nella zona di Alfonsine, Bagnacavallo, Voltana e Fusignano.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco che hanno ricevuto chiamate per alberi, tettoie e danni derivati dal vento e dalla grandine. Addirittura nei pressi di Alfonsine, epicentro dei maggiori danni, alcune automobili si sono ribaltate. Al momento non vengono però segnalati feriti. A provocare questi danni probabilmente il downburst del temporale (raffiche di vento lineari generate dalle fortissime correnti ascensionali), anche se non si esclude del tutto la formazione di una locale tromba d'aria (ovvero un tornado).