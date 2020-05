Tempesta Bertha colpisce la Florida: Miami inondata [VIDEO]

Una intensa ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri in Florida, per una tempesta tropicale (denominata Bertha) sopraggiunta dall'Oceano Atlantico.

Severamente colpita la città di Miami, soprattutto l'area settentrionale, dove vento e piogge torrenziali hanno causato disagi ed estesi allagamenti.

Più di 13.000 case e aziende sono rimaste senza energia elettrica nella Contea di Miami-Dade nella serata di Martedì. L'aeroporto internazionale di Miami ha ricevuto oltre 120 millimetri di pioggia in un arco di 90 minuti, secondo il meteorologo Eric Blake.

Il maltempo ha colpito soprattutto la Florida meridionale, dove sono caduti fino a 250 millimetri di pioggia solo ieri, con ripercussioni fin verso le coste di Georgia e Carolinas.





Nessuno è rimasto fortunatamente ferito.