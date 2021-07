Supercella estrema tra Novara e Vercelli: tetti devastati dal vento e pali della luce abbattuti

Come purtroppo previsto il nord-ovest ha fatto i conti con intensi temporali pomeridiani, scatenati dallo scontro tra aria fresca atlantica e aria molto calda proveniente da sud. I temporali hanno dapprima colpito il torinese, dopodiché si sono ulteriormente sviluppati in vere e proprie "supercelle" tra novarese e vercellese.

È proprio in queste due province che si registrano i maggiori danni, determinati dalla grandine e soprattutto dalle raffiche di vento davvero estreme, molto probabilmente superiori ai 120 km/h. Non si è trattato di una tromba d'aria, bensì dei venti temibili di downburst generati dal temporale: si tratta di raffiche di vento scatenate dal crollo dell'aria fredda al suolo.

La supercella che ha colpito il vercellese - Foto di Andrea Tritto.

Danni ingenti si registrano a Trino, Crescentino, Trecate, Tricerro, Prarolo e Asigliano vercellese: diverse abitazioni sono state letteralmente private dei loro tetti, i quali sono stati spazzati via dalle raffiche intense di vento. Tanti alberi sono stati spezzati e strappati via dal terreno, tanti pali della luce sono crollati per strada.

Fortunatamente non si segnalano vittime o feriti.