Storiche nevicate sul confine tra Texas e Messico: 30 cm di neve a Del Rio e Ciudad Acuna

Neve storica tra Texas e Messico, 30 cm di neve a Del Rio e Ciudad Acuna. Le immagini eccezionali.

La clamorosa ondata di gelo che sta colpendo il nord America sta manifestando tutta la sua eccezionalità a latitudini davvero proibitive. La neve è arrivata non solo sulle coste del Golfo del Messico, ma addirittura sul confine tra Texas e Messico la cui latitudine è la stessa del Sahara centrale.

La neve su questi territori è rara ma comunque di tanto in tanto si presenta grazie ai poderosi affondi gelidi polari che, in nord America, non incontrano ostacoli sul loro cammino. Tuttavia una tale quantità di neve, come quella caduta in questi ultimi giorni sul confine tra Texas e Messico, è davvero eccezionale e storica. Secondo gli abitanti del luogo non nevicava così da almeno 50 anni.

Sulle città di Del Rio (Texas) e Ciudad Acuna (Messico), storiche cittadine distanti pochi metri l'una dall'altra, sono caduti circa 30 cm di neve fresca. Inoltre la temperatura è crollata sotto lo zero causando pesanti disagi a causa delle gelate diffuse.