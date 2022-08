Sicilia: violento temporale colpisce Caltanissetta e dintorni

Primi segnali di cedimento dell'alta pressione anche all'estremo Sud dove infiltrazioni di aria lievemente più fresca in quota stanno portando alla formazione di temporali nell'entroterra siciliano.

Si tratta di fenomeni molto isolati ma non per questo di debole entità. Una grossa e intensa cella temporalesca infatti ha colpito nelle ultime ore l'area centrale dell'isola, in particolare le province di Enna e Caltanissetta.



Il temporale ha colpito in pieno la città di Caltanissetta e dintorni a partire dalle 15, provocando un nubifragio che ha creato allagamenti e disagi in varie zone. Decine gli interventi di Vigili del fuoco e Polizia. Caduti anche alcuni alberi per il forte vento, in particolare nelle zone di Gurra Savarino e via Stazzone. Nel comune di San Cataldo, a circa 10 km da Caltanissetta la violenta precipitazione ha trasformato le strade in pericolosi fiumi d'acqua.