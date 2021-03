Sardegna: violenta grandinata nel sassarese, sembra neve

I forti temporali che stamattina e nel primo pomeriggio hanno colpito la Sardegna centro-settentrionale non sono passati inosservati. Nelle aree interne del sassarese, tra i centri abitati di Luogosanto e Bassacutena, si è scatenata una forte grandinata stamattina, capace di imbiancare vasti territori.

La grandine, fortunatamente di piccole dimensioni, ha causato danni lievi nelle campagne. In alcuni tratti la grandine ha creato uno spesso strato di ghiaccio che a primo impatto farebbe pensare ad una forte nevicata avvenuta nelle ore precedenti. Ma in realtà è tutta grandine.