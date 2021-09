Sardegna avvolta dal maltempo, nubifragio colpisce Sassari

La depressione sviluppatasi nelle ultime ore nel Mediterraneo occidentale sta colpendo con insistenza la Sardegna sin dalle ore notturne. Forti temporali hanno interessato molte località dell'isola dopo una lunghissima fase di siccità, causando purtroppo numerosi disagi.

Un forte temporale ha colpito Sassari nel pomeriggio: il nubifragio ha mandato in tilt la circolazione strade e allagato diverse strade cittadine.

La situazioni più difficili si registrano in alcune vie del quartiere di Latte Dolce, in particolare in via Kennedy e in via Marco Polo. L`acqua ha invaso la strada rendendo praticamente impraticabile la zona.

Brutto tempo che ha costretto a far slittare anche le vaccinazioni, i locali della Promocamera si sono allagati impedendo di proseguire la campagna vaccinale, mentre l`open day dell`Aou di Sassari previsto per oggi è slittato a venerdì prossimo proprio a causa del maltempo.

A partire da domani ci sarà un graduale miglioramento del tempo nel sassarese, mentre acquazzoni e temporali potranno ancora verificarsi sui settori meridionali e orientali della Sardegna.