Puglia: violenta grandinata su Noci, nel barese, città imbiancata

Un'improvviso forte temporale formatosi nell'entroterra pugliese ha colpito con notevole intensità la cittadina di Noci, sulle Murge del sud-est barese. Il temporale, condito da tuoni e fulmini, ha dato vita ad una violenta grandinata che ha investito gran parte dell'abitato di Noci.

Fortunatamente i chicchi di grandine si sono rivelati piuttosto piccoli, sebbene caduti in grande quantità: strade, tetti, prati e auto sono stati imbiancati dalla grandine dando addirittura gli effetti di una nevicata. Ovviamente non si tratta di neve ma di grandine, al più mista a qualche chicco di gragnola.

Non ci sono danni a cose o persone a seguito dell'intensa grandinata.