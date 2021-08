Puglia: primi forti temporali in Salento, grandine a Carmiano

Dopo tanto caldo e tanta afa è tempo di instabilità e temporali: nelle ultime ore si sono sviluppati diversi temporali molto forti nelle aree interne del Salento, in linea con le previsioni emesse questa mattina.

A generare questi temporali è una massa d'aria leggermente più fresca e molto instabile proveniente dai quadranti settentrionali, la quale entra in contrasto con aria estremamente più umida presente nei bassi strati. Il sollevamento forzato di questa umidità (oltre che del caldo) provoca la formazione di temporali molto intensi nelle aree interne.

Fortemente colpita la zona di Carmiano, a ovest di Lecce: la cittadina salentina è stata colpita dalla grandine, con chicchi a tratti grossi. In atto anche forti piogge e raffiche di vento. I temporali si estendono gradualmente anche verso est, tra Lecce e Maglie.

Forti temporali sono in atto anche in Valle d'Itria, tra brindisino e tarantino, ma nelle prossime ore avremo acquazzoni e temporali anche sulla Puglia centro-settentrionale.