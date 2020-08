Puglia: grosso tornado sulla spiaggia di Pescoluse, danni e feriti

Un improvviso temporale si è abbattuto questo pomeriggio sul litorale ionico del Salento, precisamente nella località leccese di Marina di Pescoluse. Il temporale ha creato scompiglio tra i bagnanti presenti in spiaggia sulla famosa costa salentina, non solo a causa delle piogge forti ma anche per la presenza di un tornado di grosse dimensioni.

La tromba d'aria pare essersi formata nella zona delle "Maldive del Salento" per poi dirigersi tra Cinque Vele e la spiaggia di Pescoluse dove ha causato anche diversi danni. Secondo le segnalazioni giunte dalla spiaggia salentina i fortissimi venti del tornado hanno causato alcuni feriti, fortunatamente senza gravi conseguenze. La testimonianza di un bagnante: "Abbiamo visto ombrelloni e materassini che volavano via a 3 metri, abbiamo sentito ambulanze subito".

Video su Facebook

Il fenomeno vorticoso si è sviluppato nel pomeriggio ed è durato pochi minuti, quel che è bastato per creare scompiglio e mandare in fuga i bagnanti. Fortunatamente il tornado si è poi dissolto a contatto col mare.