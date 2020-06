Puglia: forte temporale nel sud-est barese, grandinata a Putignano

Foto di Gianni Gallu

Infiltrazioni d'aria più fresca e instabile stanno generando temporali nelle ultime ore sulla Puglia.

Fra tarda mattinata e primo pomeriggio abbiamo assistito alla rapida formazione di celle temporalesche nelle aree interne della regione. Una struttura temporalesca particolarmente intensa ha colpito il sud-est barese e alto tarantino/nord brindisino. Qui il temporale è evoluto per un breve periodo anche in "supercella" (temporale caratterizzato dalla presenza di un mesociclone, ossia di una bassa pressione in rotazione).

Fra le zone più colpite Putignano, Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Fasano. In quest'area si sono verificate forti precipitazioni e frequenti fulminazioni.

Una intensa grandinata ha colpito inoltre Putignano, dove è probabile che vi siano danni a vegetazione e colture.