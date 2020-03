Prime nevicate a bassa quota, fiocchi a Macerata

Il tempo sta rapidamente peggiorando su gran parte del centro-sud per effetto di una perturbazione carica di aria fredda proveniente dai Balcani, praticamente la più intensa e fredda di tutto l’inverno (già conclusosi da tre giorni). È quasi paradossale commentare l’evento più freddo dell’anno a primavera ormai iniziata, mentre durante il trimestre “freddo” hanno prevalso le correnti miti meridionali e gli anticicloni.

La massa d’aria fredda proveniente dalla Russia sta valicando in queste ore l’Adriatico ed è pronta a gettarsi sul centro-sud e le regioni adriatiche. Oltre ai forti venti di grecale registriamo un cospicuo calo delle temperature un po’ ovunque ma soprattutto sulle regioni adriatiche dove troviamo valori tra i 4 e i 7°C anche in pianura.

Stanno cadendo anche i primi fiocchi di neve a bassa quota, a partire dai 200-300 metri, su Abruzzo, Marche e Molise. Fiocchi anche a Macerata.

Sta nevicando anche in Molise a quote collinari e al suolo già troviamo un lieve strato di neve. Il peggioramento entrerà nel vivo da stasera e per gran parte di domani: nevicherà in maniera diffusa e abbondante sull’Appennino tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con accumuli localmente superiori ai 30 cm oltre i 700/900 metri. La neve arriverà anche a bassissima quota e lungo le coste, seppur con accumuli molto blandi o inesistenti. Fiocchi attesi anche in Puglia sulle pianure tra foggiano, BAT e barese domani.