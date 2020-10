Piogge incessanti fra Piemonte e confine francese: crolla una strada in Val Roya

Si fa sempre più difficile la situazione nell'area al confine fra Francia e Italia dove un vasto fronte perturbato sta portando precipitazioni abbondanti che persistono dalla mattinata senza sosta.

Situazione critica soprattutto in Val Roya e zone limitrofe, dove sono caduti anche 250-300 mm di pioggia dalla mezzanotte. I corsi d'acqua sono in piena e si registrano estesi allagamenti e diverse frane. In territorio francese la furia dell'acqua ha provocato il crollo di un tratto di strada tra Tenda e Vievola, all`altezza del Pont de Scara. Ci troviamo a pochi chilometri da Limone Piemonte, nel cuneese.



A causa del maltempo, la strada RD6204 è al momento chiusa al traffico a tempo indeterminato e non è possibile percorrerla per raggiungere il Piemonte. Chiuso anche il tunnel di Tenda.