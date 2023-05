Pesante ondata di maltempo in Emilia Romagna, è ALLERTA ROSSA: fiumi in piena e frane

E' stata estesa e rafforzata l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile per l'Emilia Romagna. Una allerta rossa (massimo livello) per criticità idraulica è stata lanciata a partire dalle 12.00 di oggi, martedì 2 maggio, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 3 maggio, sui principali affluenti del fiume Reno nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Confermata l`allerta arancione in Romagna e nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena.

La situazione intanto peggiora di ora in ora, con le piogge che continuano a cadere incessanti su gran parte dell'Emilia Romagna centro-orientale. Frane, smottamenti, locali esondazioni, stanno colpendo soprattutto reggiano, bolognese, modenese ma anche le province di Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena.

Particolare attenzione, al momento, va ai torrenti Samoggia, all`Idice, al Quaderna, al Sillaro e al Lavino, dove sono previsti raggiungimenti e superamenti della soglia idrometrica 3. Per quanto riguarda le altre zone si stanno verificando innalzamenti dei livelli nei corsi d`acqua con superamenti della soglia 2 e, localmente, della soglia 3 su Santerno, Senio, Lamone, Montone; della soglia 1 su Secchia, Panaro, Tresinaro. Si potranno inoltre verificare fenomeni franosi diffusi e di “ruscellamento” lungo i versanti.

Il maltempo sta creando disagi anche a Bologna città. Dalle 13.30 di oggi via Saffi è chiusa al traffico. Si sono verificati infatti allagamenti per l`esondazione, al momento sotterranea, del Torrente Ravone che ha sollevato l`asfalto in alcuni punti, mentre, come segnalano alcuni residenti, alcuni locali ai piani terra sono stati invasi dall'acqua.