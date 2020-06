Pesante maltempo nella notte in Emilia: frane e fango nel bolognese

Nottata di forte maltempo in Emilia Romagna quella appena trascorsa. E' l'area del bolognese a dover contare i danni maggiori.

Un violento temporale ha causato allagamenti e smottamenti soprattutto nell'area metropolitana di Bologna. Fra le località più colpite figurano Gaggio, Castiglione dei Pepoli e Porretta Terme. Grande lavoro dei vigili del fuoco per aziende allagate soprattutto tra Pianoro e Gaggio. In località Granaglione una frana ha bloccato residenti e persone che transitavano in auto sulla Sp 55. Sempre a Granaglione è stata evacuata una donna dalla sua abitazione per pericolo di smottamenti.



A Bologna nella tarda serata di ieri un fulmine ha centrato un condominio causando un black-out, ma fortunatamente senza nessuna conseguenza per le persone che abitavano nella struttura. Ci sono stati interventi anche per pali pericolanti e alberi abbattuti, come a Monghidoro, in via Marino Finzi, dove una pianta è caduta sulla strada.