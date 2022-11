Ondata di gelo negli Usa: Buffalo sommersa da 1 metro di neve, tormente nell'area dei Grandi Laghi

Una intensa ondata di freddo e neve sta colpendo l’America settentrionale e in particolare l’area dei Grandi Laghi, portando nevicate copiose, anche a carattere eccezionale per il periodo.

Forti nevicate stanno colpendo soprattutto lo Stato di New York e una vera e propria tempesta di neve si sta abbattendo da oltre 48 ore su Buffalo, dove stamane l’accumulo nevoso aveva raggiunto in alcuni punti il metro, paralizzando la città e creando forti disagi.

La nevicata rischia di paralizzare circa 6 milioni di persone in cinque stati dei Grandi Laghi – dal Wisconsin a New York – ed è la conseguenza del cosiddetto ‘effetto lago’. Le raffiche di vento che soffiano sulle acque a temperatura mite dei laghi Eire e Ontario, si trasformano in tempeste, con nevicate intense che portano accumuli anche sopra i 5 centimetri all’ora, nelle cittadine a ridosso delle acque del lago e nell’area di Buffalo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, oltre 7000 persone sono rimaste senza energia elettrica, mentre è stato dichiarato lo stato di emergenza in 11 distretti. Si segnalano purtroppo due vittime nella zona del Lago Eire.