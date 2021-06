Nubifragio su Torino: oltre 100 mm di pioggia in breve tempo, allagamenti e disagi

L'Italia è alle prese con un'area di alta pressione di matrice sub-tropicale che sta portando una forte ondata di calore sulle regioni centro-meridionali. Il Nord continua invece a rimanere un po' ai margini di questa massa d'aria calda e risente di correnti più miti di origine atlantica che danno vita a temporali a evoluzione diurna, soprattutto sui settori nord-occidentali.

Nel pomeriggio odierno un sistema temporalesco particolarmente intenso si è sviluppato sul Piemonte centrale, colpendo in pieno Torino (ve ne abbiamo parlato già in questo articolo). Pioggia a carattere di nubifragio, forti raffiche di vento e fulmini hanno creato qualche disagio, soprattutto alla viabilità, con diversi allagamenti.

In Corso Novara, in particolare, sono avvenuti diversi allagamenti. La situazione più difficile nel sottopasso Repubblica, sotto Porta Palazzo: diverse auto sono rimaste bloccate dall'acqua cresciuta rapidamente ma gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo. Allagata in alcuni punti anche la shopville Le Gru a Grugliasco.

In circa un'ora e mezza sono caduti oltre 100 mm a Regio Parco, 65mm circa in Via della Consolata. Il temporale è ora in fase di attenuazione e la pioggia sta lasciando spazio alle schiarite.