Nubifragio su CAGLIARI: fiumi per le strade, c'Ã¨ un disperso

Il ciclone che per giorni è rimasto fermo ad ovest della Sardegna, tra le Baleari e le coste nordafricane, si è diretto a ridosso delle coste sarde con un grande carico di pioggia. L'improvviso guasto del tempo è arrivato nella notte con le prime piogge che hanno bagnato i settori meridionali dell'isola, ma il vero nubifragio si è scatenato tra mattina e primo pomeriggio su tutta la Sardegna meridionale, quando il piccolo ma insidioso occhio del ciclone si è posizionato pochi chilometri a sud del cagliaritano.

Attorno a questo centro di bassa pressione si sono sviluppati alti cumulonembi che in breve tempo si sono diretti su Cagliari e provincia, dando inizio ad un nubifragio persistente che ha scaricato ingenti quantità di pioggia. Nel pieno centro di Cagliari sono caduti oltre 110 mm di pioggia, mentre in località Capoterra si registrano fino a 140 mm.

Gli eccessivi quantitativi di pioggia hanno causato vasti allagamenti e danni: purtroppo si segnala un disperso a Cagliari dopo il nubifragio.

Impressionanti le immagini che arrivano da Cagliari, allagata in molte sue vie da oltre mezzo metro d'acqua.

Questo piccolo ciclone sta pian piano abbandonando la Sardegna meridionale, ma nel frattempo tenderà ad intensificarsi nel mar Tirreno fin quando non raggiungerà le coste di Lazio e Toscana. Su queste regioni è atteso tra la tarda sera di oggi e domani mattina, probabilmente sotto forma di ciclone subtropicale, ovvero una depressione con alcune caratteristiche tipiche dei cicloni tropicali (in questo caso venti sostenuti e presenza di aria calda all'interno dell'occhio del ciclone).