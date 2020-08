Nubifragio su Alessandria: tetti scoperchiati, crolli e tanti danni

I primi segni del forte peggioramento atteso domenica si sono manifestati sul Piemonte nelle ultime ore. Dopo una giornata molto calda ed afosa si è sviluppato un potente temporale di calore sul basso Piemonte, in particolar modo tra astigiano e alessandrino dove la situazione è degenerata in pochi minuti.

Purtroppo il temporale ha colpito in pieno la città di Alessandria, ma anche le aree limitrofe della provincia hanno dovuto fare i conti con fenomeni particolarmente estremi.

Il temporale ha generato intense raffiche di vento (downburst) superiori ai 100 km/h, accompagnati da intensi rovesci di pioggia e grandine. I chicchi di ghiaccio hanno superato i 2-3 cm di diametro, ma i danni più clamorosi sono stati provocati proprio dal vento, davvero impetuoso.

Si registrano ingenti danni in vari punti della città: tetti scoperchiati, cornicioni crollati, alberi sradicati e danni a diverse auto. Danni anche a Tortona.