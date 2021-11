Nubifragi senza sosta in Sicilia! In atto esondazioni di corsi d'acqua e frane

Come ampiamente preannunciato, una forte ondata di maltempo si sta nuovamente abbattendo sulla Sicilia da stamane, colpendo in particolare l'area centro-occidentale dell'Isola.

Nubifragi, forti raffiche di vento e anche grandinate, stanno interessando le province di Palermo, Trapani e Agrigento, dove i disagi si moltiplicano di ora in ora.

La Protezione civile fa sapere che ci sono diversi allagamenti nella zona della statale Palermo-Sciacca soprattutto tra Partinico, San Cipirello e San Giuseppe Jato. Gli automobilisti procedono lentamente lungo le strade perché tanti torrenti nella zona sono esondati. Allagamenti anche nella zona del trapanese a Castelvetrano e Calatafimi. Qui è esondato il torrente San Bartolomeo. Stanno intervenendo i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco.

Rischio esondazione anche San Giovanni Gemini (Ag) in prossimità di due aziende zootecniche. Allagamenti anche a Menfi al Lido Fiori. Ad Agrigento per la pioggia ha anche fatto crollare una casa fatiscente, che pare non fosse abitata.

Il maltempo è destinato a persistere anche nelle prossime ore, estendendosi progressivamente all'area centro-orientale dell'isola, entro la giornata di domani.