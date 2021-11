Nubifragi in Campania: pesanti allagamenti e disagi nel casertano

Una intensa ondata di maltempo si sta abbattendo sull'Italia, con piogge e temporali che stanno creando dei disagi e delle criticità sull'area tirrenica meridionale, come ampiamente previsto.

E' il nord della Campania la zona più colpita, per effetto di un vasto sistema temporalesco che da stamane sta interessando l'area, rigenerandosi nel Mar Tirreno. La provincia di Caserta è quella più colpita, con numerosi disagi e problemi soprattutto alla circolazione stradale, tra strade e sottopassi allagati, auto in panne e traffico in tilt.

Non mancano i disagi anche nelle province di Benevento e Napoli. Danni anche per i forti venti di libeccio che stanno abbattendo diversi alberi e causando parecchie criticità.

Situazione delicata a Casal di Principe, dove sono diverse le strade diventate fiumi d`acqua. Il sindaco Renato Natale Problemi ha invitato “tutti i cittadini a rimanere a casa ed uscire solo se necessario per tutto il perdurare delle condizioni meteo avverse.”