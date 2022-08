Nubifragi e venti tempestosi anche in Veneto: cadono frammenti dal Campanile di San Marco

Dopo aver colpito l'area tirrenica e dispensato gravi danni fra Liguria e Toscana, l'enorme temporale (sistema convettivo a mesoscala) ha continuato ad avanzare verso nord-est, colpendo anche il Veneto fra tarda mattinata e primo pomeriggio.

Seppur più attenuato, il temporale ha causato comunque parecchi danni in varie zone della regione, a causa dei forti venti lineari (downburst) che hanno accompagnato il sistema perturbato.

Particolarmente colpita la zona di Venezia, dove le raffiche di vento hanno raggiunto i 100-110 km/h. Le ha rilevate la stazione meteo marina di osservazione del Comune, sull'isola di San Giorgio. Il fronte temporalesco in pochi minuti ha fatto salire l'intensità del vento da circa 10 km/h a 70 km/h, con folate fino ad oltre 100 km orari. Valori simili sono stati registrati anche nell'isola del Lido.

La tempesta di vento ha provocato il distacco di frammenti di mattoni dalla torre del campanile di San Marco. Non vi sarebbe alcun pericolo, e si sta cercando di verificare da quale punto sia avvenuto il crollo. I turisti che si trovavano ancora in visita al monumento sono stati fatti uscire, e la zona transennata. Alla base del campanile sono visibili alcuni pezzi di mattone rosso, staccatisi dall'alto. Molti i disagi e i danni non solo a Venezia ma in tutta la provincia.