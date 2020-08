Non c'è tregua: grandine enorme e tornado nel veronese, video e immagini

Il veronese è sotto assedio: il maltempo continua ad infierire sulla provincia con grandinate, nubifragi e finanche tornado dopo i recenti dannosi temporali. Un nuovo potente temporale ha colpito oggi pomeriggio sia Verona che i centri abitati più a sud, dove ha dispensato forti piogge, intensi venti e grandine di grosse dimensioni.

Si è trattato di una supercella, ovvero un temporale completamente sviluppato e provvisto di moti convettivi eccezionali e rotatori. Proprio per questo motivo il temporale ha dato vita ad un tornado nella zona di Trevenzuolo e con maggior precisione nella frazione di Roncolevà.

Il tornado è stato osservato anche da svariati chilometri di distanza con molto timore: fortunatamente al momento non arrivano di danni importanti causati dal tornado nonostante sia passato nei pressi di alcune abitazioni (ma su quest'ultimo punto ci ritorneremo in un prossimo aggiornamento, nel momento in cui avremo informazioni più dettagliate).



Danni importanti sono stati causati dalla grandine, caduta in maniera violenta tra Vigasio, Illasi e Colognola ai Colli. I chicchi hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, addirittura quelle di palle da tennis o piccole arance. Grandinata violenta anche nella zona di Lazise. il temporale ha creato anche un blackout e un albero è caduto sulla Provinciale al confine fra Lavagno e Mezzane.

Anche Verona città ha fatto i conti col temporale: tra i vari allagamenti presenti in città emerge quello del sottopasso di viale delle Nazioni, al momento chiuso il traffico.



Il maltempo proseguirà anche nelle prossime ore e nella giornata di domani, con fenomeni localmente molto intensi. Le temperature scenderanno ulteriormente.