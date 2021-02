Nevicate eccezionali nel brindisino, Mesagne ricoperta da oltre 20 cm di neve

Forte nevicata nel brindisino, Mesagne (BR) ricoperta da una spessa coltre nevosa in poche ore.

La Puglia meridionale è stata l'area maggiormente colpita dall'intensa ondata di freddo e neve arrivata in Italia dalla lontana Russia. Sin dalle prime ore della notte le nevicate hanno conquistato le pianure e le coste del Salento, coinvolgendo sia il versante adriatico che quello ionico. Tra tarantino orientale, brindisino e leccese occidentale si sono verificate nevicate decisamente abbondanti ed eccezionali, di gran lunga superiori sia per durata che intensità di tutte le altre avvenute sul resto della Puglia a parità di altitudine.

Nella foto: Latiano (BR).

La neve ha dapprima imbiancato Brindisi, dopodiché è riuscita ad adagiarsi senza problemi sulle spiagge del Golfo di Taranto, in particolare tra San Pietro in Bevagna e Porto Cesareo (vedi qui il video eccezionale).

Una delle località pugliesi più colpite dalla neve è senza dubbio Mesagne, situata a 70 metri sul livello del mare alle spalle di Brindisi: qui si è abbattuta una nevicata di forte entità durata alcune ore, capace di creare un manto nevoso di circa 20 cm. Lo scenario è tipico della montagna, ma ci troviamo nella pianura Pugliese salentina!