NEVE in Puglia: imbiancate le Murge

L'aria gelida continentale che da 48 ore sta affluendo sull'Europa orientale, ha interessato nelle ultime ore anche parte della nostra Penisola, segnatamente le regioni centro-meridionali e il versante adriatico.

Questa mattina parte della Puglia si è colorata di bianco. L'aria fredda in arrivo da nord est si è umidificata sul basso Adriatico con la complicità di un nucleo freddo in arrivo da nord-ovest. Sono bastate queste cose per accendere i giochi nevosi nella notte su parte della regione.

Interessate in modo particolare le Murge e la valle d'Itria. Le prime due foto arrivano da Martina Franca, provincia di Taranto:

Poco più di un velo, ma davvero suggestivo considerando che siamo a circa 300 metri sul livello del mare:

Guardate inoltre che fiocchi sono caduti ad Ostuni, nel Brindisino:

...e per le prossime ore cosa si prevede? Una cessazione dei fenomeni, ma ancora freddo per tutta la giornata e soprattutto la prossima notte con valori anche sottozero nelle aree interne. Da domani, martedi 19 gennaio, si prevede invece un inesorabile e lento riscaldamento...