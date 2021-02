Neve in pianura in Emilia Romagna, imbiancata anche Bologna

È arrivata la neve in pianura in Emilia Romagna, tutto bianco a Bologna. Fiocchi anche sulle coste romagnole.

Gli effetti dell'aria fredda siberiana si sono palesati anche in pianura Padana tra ieri sera e la notte, grazie anche al contemporaneo arrivo di una perturbazione atlantica carica di precipitazioni. I fenomeni hanno coinvolto anche Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, dove è arrivata la neve fino in pianura.

Le nevicate si sono rivelate deboli o al più moderate, ma grazie alle basse temperature (attorno a 0/-1°C in pianura) si è posata con grande facilità creando un sottile manto nevoso. Sulle colline gli accumuli sono stati più abbondanti, specie in Emilia Romagna. La neve è arrivata anche a Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Forlì, con accumuli di 1-5cm. I fiocchi di neve hanno sfiorato le coste romagnole, ma gli accumuli sono stati possibili solo nelle aree poco più interne.



Ora i fenomeni sono in rapido esaurimento su tutta la regione e tutto il nord: l'apice del maltempo è atteso sul centro-sud dove le nevicate saranno ben più importanti, localmente anche sulle coste.