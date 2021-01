Neve in Emilia Romagna, fiocchi anche a Bologna e Imola

Fiocchi di neve a Bologna, nevicate intense in collina e Appennino.



L'arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica, che aveva portato nelle scorse ore una nevicata storica a Madrid, ha causato un peggioramento su tutto il centro Italia e in Emilia Romagna. Le temperature piuttosto basse anche in pianura, vicine allo zero, hanno favorito anche il ritorno della neve a bassa quota tra Emilia Romagna, Toscana settentrionale e Marche settentrionali.

Tra la notte e le prime ore del mattino la neve si è spinta fino a quote bassissime tra reggiano, modenese, bolognese e anche nelle zone interne di riminese e forlivese. Come avevamo previsto qualche giorno fa (www.meteolive.it/news/Prima-pagina/1/meteo-maltempo-e-neve-in-arrivo-nel-week-end-su-molte-zone-del-paese-emilia-attenta-/88681/), nevica a Bologna dove troviamo un lieve velo bianco sui tetti e sui prati, ma la precipitazione è piuttosto debole. Fiocchi anche a Imola senza accumulo.



Le nevicate più intense stanno interessando le colline e l'Appennino, dove sono già caduti dai 3 ai 10 cm di neve (che vanno a sommarsi agli ingenti accumuli già presenti soprattutto oltre 1000 metri).

Pavullo nel Frignano

Continuerà a nevicare fino al pomeriggio, dopodiché i fenomeni tenderanno gradualmente ad esaurirsi su tutta la regione.