Neve in collina in Toscana, oltre 1 metro sul Cimone

Il flusso freddo e umido proveniente dall'Atlantico continua ad attraversare il Mediterraneo portando piogge e nevicate principalmente sulle regioni tirreniche, più esposte a questo tipo di correnti.

Quest'oggi il maltempo è ripreso con insistenza sulla Toscana, dove temporali e acquazzoni hanno caratterizzato la giornata, piuttosto fredda.

Continua a nevicare in Appennino: i fiocchi si sono spinti sin verso quote collinari su Garfagnana e al confine con l'Emilia, addirittura sin verso i 600 metri di altitudine. Nel video potete ammirare la nevicata a Sillano, in Garfagnana.



Tantissima neve sul Monte Cimone, oltre i 1000 metri di quota. Si registrano accumuli fino a 180 cm.

L'accumulo è destinato a crescere su tutto l'Appennino settentrionale nei prossimi giorni grazie a nuove perturbazioni da ovest cariche di neve e pioggia.