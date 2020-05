Neve di fine maggio in Appennino, bianco risveglio a Campo Imperatore

L'ondata di maltempo giunta sul centro-sud, legata ad una struttura depressionaria proveniente dal nord Europa e carica di aria molto fresca, ha causato un sensibile calo delle temperature e anche l'arrivo di piogge e nevicate.

I fiocchi di neve hanno fatto nuovamente la loro comparsa sulle vette dell'Appennino, riuscendosi a spingere addirittura sin verso i 2000/2100 metri di altitudine tra Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.



La neve di fine maggio, ormai ad un passo dall'estate, ha sempre il suo fascino e lo spettacolo bianco di Campo Imperatore ha emozionato tante persone. Non è un evento raro, sia chiaro, considerando che in Appennino le nevicate tardive sono sempre avvenute.

Sul Gran Sasso l'atmosfera è da pieno inverno, quasi surreale considerando che ci troviamo a poche ore dall'inizio di giugno. La temperatura è scesa sotto lo zero e la neve ha ammantato i monti con diversi centimetri di coltre bianca.