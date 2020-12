Natale improvvisamente bianco in Emilia: neve tonda imbianca Parma e Modena

Gli effetti dell'aria fredda in entrata al nord iniziano a farsi sentire nettamente anche in pianura Padana, dove si notano paesaggi interamente imbiancati da forti rovesci di graupeln/neve tonda. La neve sta scendendo fino in collina, ma in alcune località pianeggianti si sono scatenati improvvisi e inusuali rovesci temporaleschi di neve tonda (tipica neve a pallini) in grado di precipitare temporaneamente anche con alcuni gradi sopra lo zero.

Le immagini che vi mostriamo arrivano dall'Emilia, precisamente dalle città di Parma e Modena, improvvisamente diventate bianche nel pomeriggio di Natale grazie a forti rovesci di neve tonda (fenomeno che prende il nome anche di "graupeln"): questi rovesci sono stati causati da netti contrasti termici sfociati in temporali, capaci di riversare per pochi minuti al suolo l'aria fredda assieme al rovescio. Ecco che la temperatura è crollata fino a 2°C circa sia su Parma (attorno alle 15) che su Modena (attorno alle 18) facilitando l'arrivo della neve a pallini in grado di imbiancare entrambe le città in pochi minuti.

La neve tonda è una via di mezzo tra la neve e la grandine: precisamente possiede un cuore più tenero, tipico della neve, ed un rivestimento più ghiacciato causato proprio dagli sbalzi termini importanti a cui il chicco è sottoposto nella nube.