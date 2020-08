Maltempo: violenta grandinata in Emilia Romagna fra bolognese e ravennate

Come da previsione forti piogge e temporali stanno investendo il Nord Italia in queste ore per effetto della perturbazione atlantica che sta progressivamente scalzando l'aria caldo-umida accumulata dopo molti giorni di alta pressione africana.

Una cella temporalesca particolarmente intensa è attiva in Romagna, fra faentino e ravennate, dove sono in atto violente precipitazioni e grandinate. Il temporale ha precedentemente colpito anche l'area del bolognese.

Grandine anche di grossa taglia viene segnalata in questi minuti nella zona di Massa Lombarda, Lugo, in provincia di Ravenna. Probabili danni a colture, vegetazione e anche ad automobili vista la dimensione dei chicchi di grandine.

Potranno seguire ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore