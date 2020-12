Maltempo su Roma: temporale e venti forti causano disagi, albero cade sulla via Appia

L'arrivo del forte maltempo si fa sentire su tutto il centro-nord: nella notte sono arrivati i primi forti temporali legati a quest'ennesima ondata di maltempo di stampo nord atlantico lungo le regioni tirreniche. Un temporale ha colpito Roma tra la tarda notte e l'alba, dove ha causato disagi e anche allagamenti a causa degli oltre 40 mm di pioggia caduti in poco tempo.

Il temporale è stato accompagnato da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di alcuni rami ed anche la caduta di un grosso albero sulla via Appia, all'altezza di Via Raffaele de Cesare. È stata disposta la chiusura del tratto stradale in direzione del Raccordo Anulare. Restringimento di carreggiata poi all`altezza di via Enea, in direzione del centro della città.

Piogge e rovesci continueranno a susseguirsi su Roma e provincia per tutto il resto della giornata, specie nelle ore centrali. Continuerà a soffiare in maniera sostenuta il vento di ostro e a seguire il libeccio in serata, con raffiche oltre i 40-50 km/h.