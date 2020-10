Maltempo Piemonte: crolla ponte a Bagnasco, travolto dall'esondazione del Tanaro

La pesante ondata di maltempo abbattutasi in Piemonte ha causato danni estesi nel cuneese, la provincia colpita più duramente.

Anche a Bagnasco, vicino al confine con la Liguria, si registrano danni importanti. Nel piccolo centro della Val Tanaro, è esondato l'omonimo fiume, provocando allagamenti, crolli e frane.



In nottata, la furia delle acque ha travolto il ponte romano, simbolo storico del paese, facendolo in parte crollare. La struttura era stata gravemente danneggiata dall`alluvione del 1994, in seguito fu restaurato e rimesso in sesto.

Il paese è anche senza gas e in diversi punti manca l'acqua. L'unica nota positiva è il miglioramento delle condizioni meteo, con la pioggia che da questa mattina ha finalmente cessato di cadere.

La situazione è critica in molte zone e località della Val Tanaro: il fiume è esondato anche a Garessio e Ormea, provocando anche qui allagamenti e crolli.