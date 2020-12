Maltempo nella Venezia Giulia, tornado su Trieste in serata

Giornata decisamente movimentata sul Golfo di Trieste dove è arrivata da poco l'aria più fredda che ha causato un netto calo delle temperature, dopo il mite scirocco degli ultimi due giorni.

I forti contrasti termici hanno dato vita a temporali e anche fenomeni vorticosi:nel pomeriggio, ma in questi minuti ci giunge notizia di un altro evento tornadico.

In particolare una nuova tromba marina, ben più strutturata di quella pomeridiana, si è sviluppata nel golfo di Trieste attorno alle 19.30, in seno ad un piccolo ma insidioso temporale. Questa tromba marina pare abbia toccato terra lungo la costa triestina, divenendo a tutti gli effetti un tornado. In alto, a corredo dell'articolo, la foto del tornado effettuata da Carlo Bregant.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni a riguardo o notizie di ipotetici danni o feriti. Cercheremo di informarvi con più precisione nei prossimi minuti.

Oltre al tornado, il temporale ha scatenato anche un'intensa grandinata su Trieste che ha imbiancato strade e prati. Fortunatamente i chicchi si sono rivelati di piccole dimensioni e pertanto non hanno causato danni rilevanti.

Trieste, via Boccaccio - Foto di Roberto Bagnariol