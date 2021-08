Maltempo nella notte in Alto Adige: allagamenti e frane

L'arrivo della perturbazione di origine atlantica al Nord Italia ha portato forte maltempo nella notte su alcune zone, in particolar modo in Alto Adige, dove non sono mancati nuovi disagi.

Le forti piogge hanno provocato allagamenti, smottamenti e qualche frana. I vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per la messa in sicurezza di strade e per diversi allagamenti di cantine e garage. Monitorati i corsi d'acqua.

Nella tarda serata di ieri una frana ha bloccato la strada verso il passo Gardena. Diversi interventi sono stati compiuti fra le località di Chiusa, Villandro e San Genesio, fortemente colpite dal maltempo.

Particolare attenzione rivolta a Fleres, la zona più colpita dall'alluvione di circa una settimana fa. I vigili del fuoco con il supporto di escavatori hanno monitorato la situazione dei corsi d'acqua.