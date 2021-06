Maltempo nel Varesotto: forti temporali e grandinate nella serata di ieri

Violenti temporali hanno colpito nella serata di ieri l'area nord-occidentale della Lombardia. I fenomeni più intensi hanno interessato il varesotto, sferzato da forti rovesci, fulmini continui, raffiche di vento e purtroppo anche grandine.

Localmente la grandinata ha assunto dimensioni notevoli (chicchi anche di 3-4 centimetri) causando inevitabili danni a vegetazione e agricoltura locale, ma anche ad alcune automobili.

L'area più colpita è stata quella del lago di Varese e del basso Maggiore: grandinate sono state segnalate a Comerio, Comabbio, Brinzio, Bregano, Biandronno, Vergiate e Sesto Calende e nell'area del Medio Verbano. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, piante e alberi divelti dal forte vento.

Temporale intenso anche sulla zona ovest e sud ovest di Milano, con pioggia cumulata di circa 20-30mm e grandinate sparse. Completamente all'asciutto il resto della città.

La siccità inizia a farsi sentire soprattutto nella zona nord della città e in particolare nella zona del Parco Nord (proprio dove in primavera sono stati piantati centinaia di nuovi alberi, ora già in sofferenza) purtroppo sfiorata o evitata dagli ultimi temporali che invece si sono abbattuti nelle aree limitrofe.