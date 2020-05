Maltempo nel Lazio: serie di trombe d'aria lungo la costa

Un forte peggioramento ha interessato nel corso della mattinata il Lazio, per effetto della bassa pressione, alimentata da aria più fresca in arrivo da nord, in azione sull'Italia.

Rovesci accompagnati da frequenti fulminazioni e locali grandinate stanno interessando una vasta area della regione, soprattutto nell'interno ma con sconfinamenti anche sul litorale, in particolare quello romano.



Il fronte temporalesco ha originato anche una serie di funnel cloud e trombe marine, lungo il tratto costiero settentrionale. In particolare segnalazioni e immagini sono arrivate da Fregene, Cerveteri, Passoscuro e Ladispoli.

Una tromba marina sarebbe sfociata in vera e propria tromba d'aria toccando terra nella zona di Fiumicino. Qualche tetto di abitazione sarebbe stato scoperchiato dalla furia del vento ma non si segnalano almeno per ora danni più gravi.

La pioggia ha raggiunto in tarda mattinata anche la capitale, creando qualche disagio al traffico ma nulla più.

Grosso vortice avvistato da Ladispoli