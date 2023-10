Maltempo Liguria: frane e strade chiuse al traffico nel genovese

Ancora disagi per il maltempo in Liguria, dove da ieri sera insistono forti piogge e temporali, in particolare fra le province di Genova e La Spezia.

A seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, sono state chiuse al traffico, per frana, le statali 586 della "Val D'Aveto" e 35 "dei Giovi".

La strada statale 586 "della Val D'Aveto" è stata temporaneamente chiusa la traffico al km 30,800, in entrambe le direzioni nel territorio di Rezzoaglio, provincia di Genova. Le deviazioni del traffico vengono gestite in loco con apposita segnaletica.

Anche la strada statale 35 "dei Giovi" è stata chiusa al traffico a seguito di una frana che ha interessato la carreggiata al km 39,500 nel comune di Isola del Cantone, Genova.