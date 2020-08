Maltempo in Toscana: albero crolla su tenda in campeggio a Marina di Massa, gravissime 2 bambine

La forte ondata di maltempo che si sta abbattendo sul centro-nord ha purtroppo causato due feriti gravi nella notte in Toscana.

Durante un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento, un grosso albero è crollato in un campeggio di Marina di Massa, nella frazione di Partaccia, finendo su una tenda dove dormivano due sorelline insieme ai loro genitori.

Purtroppo le bambine sono rimaste ferite in maniera molto grave, come riporta il sito Iltirreno. Una di dieci anni, una di due, sono state trasportare al Pronto Soccorso del Delle Apuane in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri e le automediche di Massa e di Querceta. Data la gravità delle condizioni delle bambine era stato richiesto l`intervento dell`elisoccorso Pegaso che si è levato in volo ed ha tentato a più riprese di atterrare nella zona vicina all`incidente ma ha dovuto rinunciare a causa del forte vento che metteva a rischio la manovra di atterraggio.