Maltempo in Sicilia: fortissima grandinata colpisce Piazza Armerina (Enna), disagi anche nel catanese

Come previsto forti temporali hanno interessato quest'oggi la Sicilia centro-orientale, interessata come il resto del Sud da correnti più fresche e instabili legate al vortice ciclonico che insiste sull'area balcanica.

Un nubifragio con una forte grandinata ha colpito nel tardo pomeriggio l'area di Enna. A Piazza Armerina la grandine, caduta in notevole quantità, si è accumulata al suolo formando in diversi punti uno spesso strato di ghiaccio. Danni attesi all'agricoltura e vegetazione locali. Il temporale ha scaricato anche molta pioggia: registrati 56 millimetri.

Forti temporali e allagamenti hanno investito nel pomeriggio anche Catania e provincia, creando disagi e criticità soprattutto per allagamenti di strade e abitazioni.