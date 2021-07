Maltempo in Piemonte: danni enormi per vento e grandine, campagne KO

Continuano ad arrivare immagini impressionanti dei danni causati dal maltempo di ieri pomeriggio in Piemonte, in particolare su vercellese e novarese. Le due province hanno fatto i conti con un temporale di tipo supercella, capace di scatenare raffiche di vento violentissime (oltre 120 km/h), nubifragi e grandinate intense.

Vi abbiamo già mostrato i danni enormi causati in tanti centri abitati e addirittura il disastro nel supermercato Penny di Novara: danni causati nelle campagne tra i piccoli centri abitati situati tra le province di Torino, Vercelli, Pavia e Novara.

Su Crescentino, Verolengo e San Sebastiano Po il vento tempestoso ha abbattuto serre e capannoni, così da devastare molti raccolti.